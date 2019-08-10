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Движение на северо-западном участке МКАД затруднено после столкновения пяти машин

По данным источника в экстренных службах, пострадали как минимум три человека

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пять машин столкнулись в субботу утром на 74-м километре Московской кольцевой автодороги, из-за чего движение на этом участке затруднено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

"На 74-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, что как минимум три человека пострадали при столкновении пяти авто. "Инцидент произошел на внутренней стороне МКАД, 74-й км. Столкнулись пять легковых машин, пострадали, как минимум, три человека", - сказал собеседник агентства.

В управлении ГИБДД по Москве ТАСС подтвердили факт инцидента, но не уточнили подробности.

В новость в 6:51 мск внесены изменения - добавлена информация о пострадавших. 

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