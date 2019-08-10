Медовый, Яблочный и Ореховый спасы отметят в парках Москвы с 14 по 29 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Городские парки Москвы приглашают принять участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским спасам - Медовому, Яблочному и Ореховому. Гости смогут узнать много нового о православных традициях, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В парке "Покровское-Стрешнево" 14 августа в 11:00 посетителей ждут тематические конкурсы, викторины и мастер-классы, посвященные сбору меда. В этот же день в 14:30 экоцентр "Лесная сказка" проведет открытый урок "Пчелиная семья", где можно будет узнать много интересного об иерархии и распределении ролей в улье", - говорится в сообщении.

В парке "Ветеран" в Серебряном бору 18 августа в 18:00 состоится праздник "Наливные яблочки", где расскажут интересные факты об истории Яблочного спаса и народных традициях, связанных со сбором урожая яблок. 19 августа в 12:00 в природно-историческом парке "Битцевский лес" гостей будут угощать яблочным компотом. Также в программе - лекция, викторина и квест, а на творческом мастер-классе можно будет научиться декорированию методом штампа и сделать уникальный сувенир. 25 августа в экошколе "Кусково" состоится медово-яблочное чаепитие. За чашкой чая с медом и свежими яблоками гости обсудят экологические проблемы.

В парке "Покровское-Стрешнево" 29 августа в 11:00 начнется фольклорный праздник Ореховый спас. В программе - народные танцы, игры, мастер-класс по оригами, а также изготовление поделок из орехов. Также на праздник Ореховый спас приглашает в 15:00 экоцентр "Скворечник". На чаепитии гости узнают много нового о разных видах орехов, а также поучаствуют в увлекательной викторине и лесном квесте.

Первый спас - Медовый - приходится на 14 августа. Согласно народному календарю, с этого дня пасечники приступают к сбору меда. С Медового спаса начинается Успенский пост. Следующий спас - Яблочный - отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господня. С этого дня разрешается есть яблоки и другие фрукты, освященные в храме. Третий спас - Ореховый - празднуют 29 августа.