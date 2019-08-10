МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Забег в честь 25-летия Рунета пройдет 11 августа в Измайловском парке в Москве, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Одиннадцатого августа в Измайловском парке пройдет крупнейший IT-забег RUNIT 25. Участников забега ждут следующие преимущества: размеченная трасса, стартовый пакет, профессиональный хронометраж и оборудование, пункты питания, зоны для болельщиков, детский городок, образовательная и развлекательная программы", - говорится в сообщении.

Для участников подготовили дистанции 25 км, 10 км, 5 км и 3 км. Также организаторы проведут эстафету на 5 км и командные зачеты на 10 км и 25 км. Для маленьких спортсменов подготовили дистанции на 300 м и 600 м.

"Для участников забега также проведут лекции от ведущих игроков IT-отрасли и врачей на тему поддержания здоровья", - уточняется в сообщении.

Организаторами мероприятия выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с интерактивным агентством AGIMA.