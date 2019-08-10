Девять станций на участке красной ветки московского метро временно закроют

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Девять станций юго-западного участка Сокольнической линии московского метро с 18 по 24 августа будут закрыты для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Обычный режим работы будет восстановлен 25 августа, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

"С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" <…> Ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии. Во время закрытия строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этот период времени движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров также просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Ежедневно для помощи гражданам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления. На станциях юго-западного участка Сокольнической линии для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.