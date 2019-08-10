На Рязанском проспекте частично перекрыли движение после ДТП с маршруткой

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение по трем полосам Рязанского проспекта в Москве перекрыто после столкновения маршрутки и легкового автомобиля. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадали четыре человека.

"Сегодня на Рязанском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате столкновения четыре человека пострадали. В настоящее время движение по трем полосам перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.