Четыре человека обратились к медикам за помощью после согласованной акции в центре Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Четыре человека обратились за медицинской помощью из-за обострения хронических заболеваний на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"По итогам сегодняшнего мероприятия на проспекте Сахарова за медицинской помощью обратилось четыре человека. Все они связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - сказал собеседник агентства.

Митинг-концерт

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем ранее в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.