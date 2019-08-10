Несколько улиц в Москве перекроют утром 11 августа из-за празднования Курбан-байрама

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ряд улиц в районе московских мечетей перекроют 11 августа в связи с празднованием Курбана-байрама. Утром в воскресенье здесь также ожидаются проблемы с парковкой, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Парковку в районе перекрытий ограничат уже с 8 утра 10 августа. На улицах вблизи ограниченных участков возможны затруднения движения, а также проблемы с парковкой. В районе ограничений рекомендуем пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

В воскресенье с 00:01 до 11:00 будет перекрыто движение на улице Дурова; улице Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца; Мещанской улице; улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца; Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского и Выползове переулке в районе дома № 7. Также будет отменена остановка "Метро Сухаревская - Московский театр Олега Табакова".

"11 августа с 04:00 до 11:00 дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Большая Татарская; Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский и Руновский переулки. 11 августа с часу ночи до окончания мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на участке Минской улицы от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта", - говорится в сообщении.

Также с 5 до 10 часов утра будет запрещено движение по участку улицы Хачатуряна от Каргопольской до улицы Санникова с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим".

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.