В Москве изменятся некоторые маршруты трамваев и автобусов из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Маршруты наземного транспорта в Москве в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская" в воскресенье изменятся в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что трамвай № 7 будет следовать от улицы Богородского до Каланчевской улицы, а трамвай № 50 - от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. На участке "Метро "Новослободская" - "МИИТ" (по внутреннему кольцу) вместо трамвая № 50 будут ходить автобусы, они проследуют по маршруту от метро "Новослободская" по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к станции метро "Новослободская".

Автобус № 0 будет ходить от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая № 9 до площади Тверская Застава (разворот через улицу Бутырский Вал и Новослободскую улицу), автобус № 98 при движении к платформе Лианозово после остановки "Микрорайон 4д Отрадного" проследует по улицам Санникова и Декабристов к Алтуфьевскому шоссе, далее по своему обычному маршруту, а при движении к Юрловскому проезду после остановки "Улица Хачатуряна" - к развороту на Алтуфьевском шоссе, далее через улицу Декабристов (вместо улицы Хачатуряна) к станции метро "Отрадное", затем по своему обычному маршруту.

Автобус № 803 от остановки "Алтуфьевское шоссе, дом 12" до станции метро "Отрадное" вместо улицы Хачатуряна проедет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов, а С6 - при движении от Юрловского проезда после остановки "Микрорайон 4д Отрадного" вместо Каргопольской улицы - через улицы Санникова и Декабристов, далее по своему обычному маршруту по улице Бестужевых.

Отмечается, что автобусы № 58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами движения. Также 11 августа не будет обслуживаться остановка "Метро "Сухаревская". Московский театр Олега Табакова" для автобусов А и Б (на внешней стороне Садового кольца). Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, венчающий хадж к святым местам ислама, отмечают в воскресенье мусульмане всего мира.