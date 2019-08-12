Станцию "Лефортово" БКЛ столичного метро стилизуют под гравюры ХVII-XVIII веков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Интерьер станции "Лефортово" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена стилизуют под гравюры ХVII-XVIII веков. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII-XVIII веков. Монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле будут напоминать пассажирам о богатом историческом наследии района Лефортово, в честь которого станция получила свое название. Дизайн-проект для новой станции утвердили в Москомархитектуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при создании набросков проекта дизайнеры обращались к истории династии Лефортов и включили в композицию геральдические символы фамильного герба династии - слона и рыцарский шлем. Стены вестибюля украсит черно-белое панно, на котором будет изображено здание Лефортовского дворца, отражающегося в водной глади реки Яузы. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, именно этот дворец послужил источником вдохновения для архитекторов.

"Лефортово" - одна из шести станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии - строящейся линии Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).