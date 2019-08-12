В Москве перенастроили работу светофоров на 34 переходах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московские власти за летний период скорректировали временные интервалы светофоров на 34 пешеходных переходах на нескольких оживленных улицах города, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В пресс-службе ЦОДД уточнили, что работы проводились по каждому адресу в разное время, начиная с 1 июня.

"По просьбе горожан на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 - снизили время ожидания зеленого света. Светофоры перенастроили на одних из самых оживленных улицах города - Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской, Новорогожской улицах и других", - говорится в сообщении.

Как пояснил замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков, слова которого приводятся в сообщении, при перенастройке учитывается поток машин рядом с переходами, поэтому изменения не повлияют на загруженность дорог. В частности, на пересечении улицы Юных Ленинцев и Артюхиной улицы время ожидания зеленого сигнала для пешеходов уменьшилось на 26 секунд - с 55 до 29. Длительность фазы может быть различной в зависимости от времени суток и дня недели. В сообщении отмечается, что обращения о работе светофоров принимаются на mos.ru и едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях.

В апреле и мае 2019 года были скорректированы временные интервалы светофоров также на 34 пешеходных переходах в различных районах столицы. Всего с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.