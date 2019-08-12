Третье тестирование системы онлайн-голосования в Москве будет посвящено развитию районов

Тестирование системы онлайн-голосования пройдет в третий раз 21 августа. Принять в нем участие смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Участникам третьего тестирования системы электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, предложат проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Жителям Зеленограда, избирателям округа № 1, в рамках тестирования будет предложено ответить на вопрос со следующими вариантами ответа: "Чего, на ваш взгляд, не хватает в Зеленограде: отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро; бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов; велосипедных и роликовых дорожек; многоуровневых парковок; зоопарка; пешеходной зоны в старой части города?", - сказал Костырко.

По его словам, избиратели, проживающие в районах Бибирево, Лианозово, Северный, ответят на вопрос о необходимых круглосуточных сервисах. Участникам тестирования будут предложены варианты ответа: автосервисы, ветеринарные клиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры.

"Для участников теста системы из избирательного округа № 30 (район Чертаново) предложено ответить на вопрос: "Каких центров развития для детей и подростков не хватает в вашем районе?" Варианты ответа: фитнес-центров; музыкальных школ; секций для занятия хоккеем или фигурным катанием; секций по спортивному ориентированию; кружков по робототехнике, программированию", - сказал Костырко.

Он подчеркнул, что тестирование системы необходимо для выявления ее возможных недостатков. Кроме того, оно поможет убедиться в удобстве интерфейса.

Заявки на тестирование

Прием заявок на участие в тестировании системы электронного голосования начался в столице 12 августа и продлится до 19 августа включительно. Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Следует подтвердить учетную запись - это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

В столице уже прошли два тестирования системы электронного голосования: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля более 3,3 тыс. москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.