Более 200 тыс. москвичей получили единый электронный читательский билет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 200 тысяч жителей Москвы оформили единый электронный читательский билет и теперь могут воспользоваться им в 302 городских библиотеках. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Единый электронный читательский билет (ЕЧБ) уже получили более 200 тыс. москвичей. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, сегодня им можно воспользоваться в 302 городских библиотеках, расположенных в восьми округах <…> С единым читательским билетом можно обратиться в любую библиотеку, где принимают документ нового образца. Раньше, чтобы взять книги из разных читален, приходилось регистрироваться в каждой из них", - говорится в сообщении.

В основном библиотеки, которые работают с ЕЧБ находятся в ВАО, ЮВАО и САО. "Больше 1,8 млн книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек. Брать книги по нему во всех 440 библиотеках можно будет в 2021 году", - процитировали Сергунину в сообщении.

В электронный каталог изданий в Москве внесено почти шесть млн книг. Это составляет около трети всего книжного фонда библиотек столицы. "До конца августа к автоматизированной библиотечной системе подключат оставшиеся три библиотеки Юго-Западного округа, в сентябре к ней присоединятся читальни ТиНАО", - рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Единый читательский билет начали выдавать в Москве в конце 2018 года.