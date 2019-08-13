Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 16-19 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых электропоездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 16 по 19 августа в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается во вторник на сайте МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково и обратно изменится с 16 по 19 августа в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции "Лесной Городок", - говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что изменится время отправления и прибытия некоторых электропоездов и экспрессов, а несколько пригородных поездов будут проходить без остановки платформы "Лесной Городок", "Матвеевская", "Сколково", "Зосимова Пустынь", "Мичуринец", "Переделкино", "Кокошкино" и "Толстопальцево".

Отмечается, что специалисты будут вести ремонтные работы во время технологических окон с максимальным использованием ночного времени, чтобы минимизировать изменения в расписании. Также железнодорожники организуют движение поездов на станции по соседнему пути в реверсивном режиме.

С подробным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте Московской железной дороги, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на вокзалах и остановочных пунктах.