В Москве планируют создать полигон кинодекораций

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают вопрос создания специальной площадки для размещения кинодекораций, сообщил во вторник руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Возникали интересные предложения по созданию кинополигона. Например, сейчас у нас заканчиваются съемки фильма "Последний богатырь - 2", на севере города построена огромная декорация, но съемки заканчиваются, и она будет снесена. Фактически мы зарываем удивительные возможности. Сергей Семенович [Собянин] дал поручение посмотреть такую возможность, особенно Новую Москву, подобрать возможно какую-то хорошую территорию, которая бы избавила наших кинематографистов от необходимости демонтажа, так как это еще и лишние расходы", - сказал Кибовский.

Он отметил, что построенные одной съемочной группой декорации на этой площадки по договоренности могли бы использоваться другими кинопроизводителями, что удешевляло бы их расходы. Кроме того, по его мнению, площадка может впоследствии превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой".

Кибовский добавил, что столичный департамент культуры занимается вопросом подбора соответствующего полигона совместно с городским имущественным комплексом.