Московская компания "Микрон" разработала систему онлайн-управления уличным освещением

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московская компания "Микрон" разработала устройство, которое позволит удаленно управлять городским освещением. Технология, в частности, минимизирует расходы на электроэнергию и упростит поиск неисправных ламп, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Устройство позволяет контролировать и управлять состоянием каждой лампы наружного и внутреннего освещения: передает данные о состоянии в облачную систему, в том числе о мерцании, потускнении и диммировании на светодиодных лампах. Это значительно сокращает расходы на поиск неисправной лампы и ее дефекта, а также на горящие фонари в дневное время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что устройства устанавливаются на натриевых фонарях внутрь корпуса, на светодиодных фонарях - на внешней стороне. "Для светодиодных ламп в России сейчас используются зарубежные аналоги, для натриевых ламп - это первая разработка на отечественном рынке", - уточнили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что изобретение может применяться в сфере ЖКХ и других объектах критической инфраструктуры, а также на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, теплицах и других системах промышленного освещения.

"Технологии интернета вещей могут использоваться для совершенствования городской инфраструктуры, автоматизации производственных процессов на предприятиях, в умных домах. Для расширения списка областей применения интернета вещей разработчики непрерывно совершенствуют исследовательскую и производственную базы, что, безусловно, требует существенных вложений. Компания "Микрон" является резидентом особой экономической зоны Москвы, и, благодаря налоговым льготам, получаемым в качестве государственной поддержки от правительства города, инвестирует в развитие в столице передовых технологий", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.