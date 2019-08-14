Лекции о приручении бездомных животных пройдут в Московском зоопарке 17 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк во Всемирный день защиты бездомных животных 17 августа проведет для посетителей лекции о том, как приручить бездомных кошек и собак и воспитать их, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Зоопарк подготовил благотворительную и просветительскую программу "Рука и лапа". Всех, кто неравнодушен к судьбе зверей в мегаполисе, ждут лекции по основам зоопсихологии, ветеринарии, а также практические советы по приручению бездомных собак и кошек и их содержанию. Мастер-классы, познавательные встречи и спектакли будут идти с 12:00 мск до 18:00 мск", - говорится в сообщении.

Кроме того, гости смогут посмотреть фотографии собак и кошек из столичных приютов и благотворительных фондов и узнать их истории. Уточняется, что на лекции о кошках и собаках нужна предварительная регистрация. Для детей в этот день будет организована специальная программа: в школе киперов, обучающей персонал для зоопарка и расположенной неподалеку от павильона "Фауна Китая", пройдут тематические спектакли, герои которых расскажут о важности бережного отношения к природе. Также там проведут мастер-классы по оформлению фотоальбомов.

Как отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении, учреждение присоединится к празднованию Всемирного дня защиты бездомных животных впервые и с этого года будет отмечать его регулярно.

Всемирный день защиты бездомных животных отмечается в третью субботу августа.