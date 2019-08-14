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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в массовых беспорядках в Москве Ивана Подкопаева

Пресненский суд ранее арестовал его до 11 октября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 25-летнего Ивана Подкопаева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы обвиняемого и оставил ее без удовлетворения", - сказала судья. Подкопаев участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал его до 11 октября. При задержании у него изъяли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож. По его словам, эти предметы необходимы ему в хозяйственных целях.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину и раскаялся.

14 августа суд также рассмотрит жалобы на арест Конона, Миняйло и Егора Жукова.

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