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КПРФ после выборов предложит расширить полномочия Мосгордумы по контролю над мэрией

Также в КПРФ отметили необходимость проведения реформ избирательного законодательства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фракция КПРФ в начале работы Мосгордумы седьмого созыва внесет законопроект, наделяющий столичный парламент функциями дополнительного контроля над мэрией. Об этом сообщил кандидат в депутаты столичного парламента от КПРФ Вадим Кумин.

"В одно из первых заседаний новой Московской городской думы фракция КПРФ внесет законопроект о Московской городской думе, где все-таки определит полномочия, обязанности и ответственность этого главнейшего органа контроля над мэрией. Мосгордума должна назначать вице-мэров и ключевых министров <...> утверждать или отвергать отчет ежегодный мэра, а не просто заслушивать его, как это происходит сейчас", - заявил он на пресс-конференции в среду.

По словам Кумина, одновременно необходимы кардинальные реформы избирательного законодательства, поскольку Мосгордума восьмого созыва не может быть избрана по таким же принципам, которые привели к нынешней ситуации. Поэтому, заключил политик, столичные коммунисты после избрания будут действовать, исходя из этих соображений.

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