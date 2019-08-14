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Кутузовский тоннель в Москве будут перекрывать по ночам до 20 декабря из-за ремонта

В ЦОДД добавили, что днем на этом участке будут закрывать одну правую полосу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Кутузовскому тоннелю в Москве будет ограничено по ночам с 14 августа по 20 декабря в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщается в среду на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"В Кутузовском тоннеле сегодня ночью начинается капремонт. До 20 декабря его будут перекрывать на несколько часов по ночам", - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что днем на этом участке будут закрывать одну правую полосу. При этом количество полос останется прежним за счет переразметки.

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