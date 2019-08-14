В Москве отреставрируют Домик Петра I в усадьбе Коломенское

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Кровлю Домика Петра I в усадьбе Коломенское в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения, планируется отреставрировать до конца года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Началась подготовка к реставрации объекта культурного наследия федерального значения - Домика Петра I. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проекта", - говорится в сообщении.

Здание построено в традициях русского зодчества: из рубленых бревен с двускатной тесаной крышей. "В 2019 году запланировано проведение ремонта кровли", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

При подготовке научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, специалисты изучат особенности здания. Разрешение на проведение реставрации будет выдано только после согласования проекта с Мосгорнаследием.

Петр I жил в домике два с половиной месяца летом 1702 года, когда строили Новодвинскую крепость недалеко от Архангельска. В 1877 году постройка была перенесена в центр Архангельска для лучшего сохранения, а в 1930 году - разобрана и перемещена в Москву, после чего интерьер времен жизни в ней Петра Великого был восстановлен.