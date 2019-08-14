Баскетбольная площадка международного класса появилась на месте хрущевки в СВАО

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мини-чемпионат на новой открытой профессиональной баскетбольной площадке провели для жителей северо-западного округа Москвы звезды отечественного баскетбола. Спортивный объект входит в состав нового сквера "Северная Медведица", который появился на месте сноса панельной пятиэтажки, сообщила в среду пресс-служба управы Северо-восточного административного округа (СВАО).

"Новая профессиональная площадка по стандартам Международной ассоциации баскетбола открылась в районе Северное Медведково. Спортивный объект появился на месте сноса панельной пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Участниками мероприятия стали юные жители округа, хоккеист Александр Овечкин, руководство префектуры СВАО, а баскетбольные звезды Никита Моргунов и Николай Падиус показали мастер-класс игры в баскетбол и провели с ребятами мини-чемпионат.

Выступая перед жителями района, депутат Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что открытие таких площадок с привлечением именитых спортсменов – большой вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. "Мы [депутаты МГД] всегда советуемся с москвичами, где поставить хоккейную, футбольную коробку или площадку для воркаута. Все ресурсы и возможности у нас есть", - добавил депутат.

Размеры поля соответствуют критериям профессионального баскетбола: 15м28 м, а с учетом боковых забегов габариты площадки 18м30 м. На площадке уложено двухслойное покрытие: нижний слой - резина, верхний - каучук. Штрафная зона и центральный круг - оранжевого цвета, зона 3-х очкового броска - красная, остальное поле - синего цвета.