Система онлайн-оплаты счетов за аренду недвижимости заработала в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Физлица и индивидуальные предприниматели могут оплатить счет за аренду городской недвижимости онлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

"Город внедрил систему онлайн-оплаты начислений по финансово-лицевым счетам для контрагентов, арендующих городскую недвижимость, в том числе с использованием банковских карт. Сервис доступен для физических лиц и ИП на портале mos.ru и на сайте www.gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, онлайн-платежи позволят сэкономить время и избежать ошибок при оформлении документов. "Заполнять платежные реквизиты москвичам теперь не нужно, так как они автоматически подгружаются в личном кабинете на портале mos.ru", - цитирует его пресс-служба.

Как отметил руководитель департамента Максим Гаман, ежегодно платежи за аренду совершают более 24 тыс. москвичей. "Если раньше арендаторам городской недвижимости приходилось тратить время на поездку в банк, заполнять платежные документы, то теперь, благодаря новому сервису, им достаточно потратить несколько минут на оплату начислений по финансово-лицевому счету. При этом информация об оплате поступает в департамент городского имущества в момент проведения платежа банком", - приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе добавили, что онлайн-платеж можно произвести с помощью карты москвича, банковских карт, также средства можно списать со счета мобильного телефона и с помощью электронного кошелька. Для оплаты начислений достаточно авторизоваться на портале и ввести номер СНИЛС, который был указан при оформлении договора.

О начислениях по аренде недвижимости можно узнать в личном кабинете на портале mos.ru, а также на сайте www.gosuslugi.ru.