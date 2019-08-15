Собянин: реконструкция Северного речного вокзала в Москве завершится в будущем году

МОСКВА. 15 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел в четверг ход реставрации Северного речного вокзала.

Памятник архитектуры регионального значения и один из главных символов Москвы был построен в 1932-1937 годах одновременно с каналом им. Москвы. Авторы проекта - архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский.

Ознакомившись с ходом реставрации и благоустройства Северного речного вокзала, мэр поднялся на борт теплохода "Кронштадт".

"Одна из проблем, с которой очень часто ко мне обращались и обращаются москвичи: спасите Северный речной вокзал - символ города, города пяти морей. И должен сказать, что мы полтора года тому назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследование, сделали проект научной реставрации", - сказал Собянин, отметив, что в 2019 году начались активные работы по реконструкции Северного речного вокзала.

"В следующем году он будет возрожден во всей своей красе", - пообещал Собянин. Мэр пояснил, что, кроме непосредственно здания вокзала, будут реконструированы причал и набережная. "Будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная не только для причала судов, но и для прогулок, активного отдыха москвичей", - сказал мэр.

По его словам, также к 2020 году будет благоустроен исторический парк Северного речного вокзала. "Должен вам ответственно сказать, что в следующем году весь этот крупнейший, интересный ансамбль заиграет новыми красками и снова будет любимым местом москвичей", - сказал Собянин. После осмотра хода реставрации Северного речного вокзала мэр посетил парк "Дружба" площадью 90 га, где полным ходом идут работы по благоустройству.

Объекты благоустройства

Парк "Дружба" и Северный речной вокзал разделяет Ленинградское шоссе. Работы по благоустройству этого парка предполагается завершить в октябре 2019 года. Здание Северного речного вокзала, который является одним из символов российской столицы можно увидеть во многих отечественных кинофильмах, в том числе "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам".

Главная тема архитектурно-художественного оформления вокзала - представление Москвы как порта пяти морей. Благодаря появлению канала им. Москвы в 1930-х годах прошлого столетия, речные суда, отправляясь от Северного речного вокзала, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого.

Общая площадь трехэтажного здания вокзала составляет 5300 кв. м, протяженность вдоль берега - 150 м. Высота шпиля в поднятом положении - 75 м.

В 2017 году Северный речной вокзал был передан в собственность города Москвы, после чего началась подготовка к его реставрации.