Отреставрированную версию фильма "Игла" показали в Москве в день памяти Виктора Цоя

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Режиссер Рашид Нугманов представил отреставрированную версию ленты "Игла" в день памяти лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Показ картины, в которой музыкант играет главную роль, прошел в четверг в киноцентре "Октябрь".

"Можно сказать, что это премьера, потому что в этом качестве фильм еще не смотрели в Москве", - сказал Нугманов.

Наставник Рашида Нугманова народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев также пришел на показ в "Октябрь".

"Я очень рад такому просмотру, вообще кто-то здорово придумал, что настоящие картины не умирают, но то, что они входят в обиход жизни новых поколений - это совершенно прекрасная история. На самом-то деле "Игла" - это дипломная картина, когда я сейчас смотрю дипломные работы нынешних выпускников, мне всегда смешно видеть эти "ошметки" замыслов, кусочки титров и еще чего-то. Это, к сожалению, снижение наших оценочных вкусов, а то, что снял Рашид [Нугманов] и его товарищи - это и есть дипломный фильм", - сказал Соловьев.

Соловьев отметил, что Виктор Цой сам проявлял активный интерес к кинематографу. "Я с Цоем был практически не знаком и меня страшно стало удивлять, что Цой при всей его занятости стал приходить к нам на занятия [во ВГИК], и у меня возникло прекрасное ощущение, что это не случайно зашедший гость, а близкий товарищ на долгие годы. Я абсолютно убежден в том, что не случись бы та страшная история, Витя сейчас бы очень продвинулся в кинематографе, он очень кинематографический человек, и ему очень нравилась эта жизнь, этот тип жизни", - сказал он.

По сюжету главный герой картины - Моро, возвращается в Алма-Ату и решает остановиться у своей бывшей возлюбленной, потому что не хочет, чтобы родители знали о его приезде. Дина рада встрече, но в ней что-то изменилось. Наблюдая за странными знакомыми девушки, Моро понимает, что та зависима от наркотиков.

Главные роли в фильме, впервые вышедшем на экраны в 1988 году, исполнили Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Мамонов и Александр Баширов. В фильме звучат композиции группы "Кино" - "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови". Показы, приуроченные ко дню памяти Виктора Цоя и 30-летию фильма "Игла", проходят в рамках проекта "Каро.Арт" 15 августа во всех кинотеатрах сети "Каро" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

О музыканте

Виктор Цой - рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино" снялся в нескольких фильмах, в том числе в картине "Игла", съемки которой прошли в Казахстане. Музыкант погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. Цой похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.