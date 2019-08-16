Движение на нескольких улицах Москвы в ЦАО ограничат из-за реконструкции инженерных сетей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Схема движения транспорта будет изменена из-за реконструкции инженерных сетей с 16 по 25 августа в Центральном административном округе Москвы, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Будет изменена схема движения на нескольких участках улицы Воронцово Поле. Это необходимо для реконструкции инженерных сетей. С 16 по 25 августа движение ограничат на участке от дома №1 по Яузскому бульвару до дома №2 по улице Воронцово Поле, а с 28 по 31 августа - в районе дома №25 в Подсосенском переулке. С 26 августа по 31 августа и с 10 по 30 сентября будет сложнее проехать на улице Воронцово Поле от дома №4, строения 2 до дома №18", - говорится в сообщении.

Также из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань - Екатеринбург" до 20 октября 2020 года будет полностью перекрыт участок улицы Казакова от дома №6 до дома №8, строения 1.

До 30 августа на набережной Тараса Шевченко будут проводиться аварийные работы. Из-за этого ограничено движение по одной полосе, а также заняты парковочные места. Здесь организовано приоритетное право проезда.

Кроме того, с 12 по 25 августа частично занята одна полоса на дублере Ленинского проспекта от дома №95 до дома №90 по Ленинскому проспекту.