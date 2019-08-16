Мосгосстройнадзор разрешил строительство подземного ТЦ на Павелецкой площади

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подземного ТЦ на Павелецкой площади, говорится с сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади", - приводится в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

На пяти подземных этажах разместят торговые галереи с магазинами, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка. Общая площадь комплекса составит 72,2 тыс. кв. м. Кроме того, прилегающую к ТЦ территорию озеленят и благоустроят, на кровле обустроят газоны и сформируют искусственные холмы.

"К проверкам подземного торгового центра на Павелецкой площади будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - добавили в пресс-службе.

Разрешение на строительство выдано до середины августа 2021 года.

Владельцем проекта является структура основного акционера девелоперской группы "ПИК" Сергея Гордеева. Проект по строительству торгового центра на Павелецкой площади в Москве был продан ему казахстанским БТА Банком. Сумма сделки не раскрывается. Работы по строительству объекта были начаты в 2002 году, но в 2008 году были окончательно заморожены на стадии земельных работ.