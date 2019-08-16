Московская компания "Микрон" разработала RFID-метку для сложных поверхностей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московская компания "Микрон" начала серийный выпуск новой RFID-метки (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация - прим. ТАСС) Flag-Tag для маркировки товаров со специфической упаковкой, в том числе со стеклянными, металлическими, фольгированными и зеркальными поверхностями. Эта технология уникальна для России, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Специальная форма метки в виде флажка позволяет идентифицировать предмет на расстоянии до 5 м. Метка Flag-Tag может применяться в том числе для бутылок и других товаров из любого типа материала с целью автоматизации инвентаризации и складского и логистического учета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уникальность данного изделия в том, что метка может наклеиваться на любые сложные упаковки изделий как по форме, так и по материалу. Так, она имеет в своей конструкции специальный хлястик для наклеивания на крышки бутылок и прочие товары, имеющие специфическую по форме или материалу упаковку. За счет нетипового вида метки расстояние ее считывания больше в пять раз по сравнению с аналогичными по габаритам метками без хлястика.

"С помощью RFID-меток можно следить за сохранностью и перемещением музейных экспонатов, находить пропавший багаж, контролировать товаропотоки, следить за сохранностью ценных предметов и многое другое. Компания "Микрон" является резидентом особой экономической зоны Москвы, и благодаря налоговым льготам, предоставляемым правительством города, инвестирует в развитие передовых технологий и запуск новых видов продукции", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.