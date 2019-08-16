Международный фестиваль фейерверков в Москве будет посвящен театру

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех", в котором примут участие мастера фейерверков из восьми стран мира, откроется в Братеевском каскадном парке в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"V Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет при поддержке Комитета по туризму города Москвы 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке. Его тема в этом году - театр. В фестивале примут участие пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции", - говорится в сообщении.

Днем посетителей ждут спортивные и творческие развлечения, квесты и игры. С 18:30 мск до 20:30 мск для гостей выступят известные музыканты: 17 августа на сцену выйдет певица Елка и группа "Браво", а на следующий день - Дима Билан и Юлианна Караулова. А в 21:00 в субботу и воскресенье стартует пиротехническое шоу - за два дня 8 лучших мировых команд продемонстрируют свое мастерство в рамках конкурсного задания - будут запускать фейерверки в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом, а также покажут композиции на тему театра.

Как отмечается в сообщении, начнется конкурс с выступления команды-победителя фестиваля 2018 года из Словакии. В перерывах между выступлениями гостям будут показывать свето-музыкальное шоу. Также на открытии и закрытии фестиваля посетители увидят оригинальные фигуры разных цветов и форм благодаря установленным 30-метровым башням со световым и пиротехническим оборудованием. Съемку фейерверков, в том числе с воздуха, будут транслировать на экранах.

Кроме того, на мероприятии будет работать "Фестиваль ТВ", посетители смогут попробовать себя в качестве дикторов и ознакомиться с этапами телевизионного процесса. В парке также появится скалодром и полоса препятствий, можно будет поиграть в мини-гольф и настольные игры, позаниматься воздушной и классической йогой. Запланированы мастер-классы по созданию масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского передвижного театра.

Для фестиваля на территории парка установят пятиметровый арт-объект "Змей Горыныч", который будет махать крыльями, двигать хвостом и периодически извергать дым. Также там появится "Кукольный домик", в комнатах которого можно будет узнать различные сцены из театральных постановок, и инсталляция, которая посвящена "Вишневому саду" Антона Чехова.