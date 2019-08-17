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Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе

Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве будет от 17 до 19 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов. По области температура достигнет 21 градуса, ночью может опуститься до плюс 10 градусов. Скорость северо-восточного ветра в регионе не превысит 5-10 м/с.

В ночные часы вероятность осадков сохранится. Желтый уровень опасности из-за грозы будет действовать в Московской области до 09:00 мск, из-за дождя - с 9:00 до 21:00 субботы. Период предупреждения о потенциально опасной погоде из-за дождя 17 августа будет действовать в столице до 21:00.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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