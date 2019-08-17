В Москве построят переход через железную дорогу между районами Кунцево и Можайский

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пешеходный переход над железнодорожными путями построят от улицы Полоцкой к улице Гвардейской на западе столицы в рамках проекта по созданию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Между станциями Рабочий Поселок и Кунцево появится пешеходный переход от улицы Полоцкой к улице Гвардейской. Таким образом, пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района в Кунцево через железную дорогу", - приводятся в сообщении слова начальника управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрея Акимова.

Также планируется перенести три пассажирские платформы и построить пешеходный тоннель на станции Рабочий Поселок. Ожидается, что запуск МЦД-1 улучшит транспортную ситуацию в двух районах - Можайском и Кунцево, где проживают более 200 тыс. человек. С остановки МЦД "Кунцево" можно будет сделать пересадку на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. Предполагается, что реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабино до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик.