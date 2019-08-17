Жилой район появится до 2023 года на месте бывшего нефтемаслозавода в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы разрабатывают концепцию градостроительного развития территории Нефтемаслозавода в промзоне "Северянин", до 2023 года там будет возведен новый жилой район. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"В ближайшее время проект будем выставлять на конкурс. Все будет зависеть от того, какой объем там будет определен. Хотим, чтобы организация этого проекта заняла не более четырех дет, до 2023 года все будет закончено", - сказал он.

В 2013 году Московский нефтемаслозавод был исключен из прогнозного плана приватизации федерального имущества. Акции предприятия были переданы в собственность Москвы в целях обеспечения возможности строительства транспортного пересадочного узла "Ярославский". На сайте правительства РФ отмечалось, что это "создаст благоприятные условия для улучшения транспортной и экологической ситуации в Москве".

Как уточняется на портале Стройкомплекса Москвы, нефтемаслозавод расположен на территории производственной зоны "Северянин", его площадь составляет 210 га. Ранее на эту площадку был утвержден проект планировки, предусматривающий строительство, в том числе, коммерческой недвижимости, но к реализации проекта никто не приступил.