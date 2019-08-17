Трансляцию с фестиваля фейерверков в Москве можно будет посмотреть в интернете

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Портал мэра и правительства Москвы mos.ru проведет онлайн-трансляцию с Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который пройдет в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа. Об этом в субботу сообщается на сайте.

"17 и 18 августа в Братеевском парке выступят пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Шоу каждой команды продлится около десяти минут. Трансляцию можно посмотреть 17 августа на этой странице, а также на официальных страницах mos.ru в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Начало в 21:00", - говорится в сообщении.

В субботу на портале можно будет также посмотреть трансляцию концерта группы "Браво", который пройдет в рамках фестиваля. Начало в 19:30.

Фестиваль фейерверков проходит в столице пятый раз. В этом году он посвящен теме театра.