Более 50 тыс. человек посетили ВДНХ в первый день романтического уикенда

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главная выставка страны приняла более 50 тыс. посетителей 17 августа, в первый день романтического уикенда. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ВДНХ.

"Гостями романтического уикенда, который проходит в эти дни на ВДНХ, стали уже более 50 тыс. человек. Тематическая программа продолжится до конца вечера воскресенья, впереди танцевальные мастер-классы и музыкальные встречи, выступления популярных диджеев и исполнителей, лекции и кинопоказы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ВДНХ уточняла, что в субботу состоялись соревнования и показательные выступления по паркуру и воркауту в рамках молодежного фестиваля на Центральной аллее. В павильоне "Рабочий и колхозница" прошла лекция о творческом наследии Ильи Репина, а в павильоне книги писатель Тим Скоренко презентовал широкой публике свою книгу "Изобретено в СССР". В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" состоялся Фестиваль плова.

"В воскресенье, 18 августа, на Центральной аллее ВДНХ состоятся соревнования по стритболу, показательные выступления по футбольному фристайлу, турниры по настольному хоккею и кикеру. Хедлайнерами музыкального вечера станут Tony Tonite и Ternovoy. Также в лектории павильона "Рабочий и колхозница" в рамках лекции-экскурсии гида и историка искусства Рены Махмудовой все желающие смогут "прогуляться" по залам галереи Уффици во Флоренции, где представлены великие и малоизвестные шедевры, и узнать, как собиралась коллекция и создавался музей", - добавили в пресс-службе.

Также 18 августа в Зеленом театре в рамках фестиваля городских романтиков выступит певица Татьяна Зыкина. В павильоне книги (строение №516) стартует книжный своп. Вечером состоится кинопоказ картины "За кадром. Фотожурналистика изнутри", главным героем которого стал Джон Моррис - знаменитый американский фоторедактор, бывший свидетелем и участником многих исторических событий ХХ века.

"На открытой веранде Дома культуры, где преподаватели школы Виталия Сурмы проведут занятия по парным танцам, всех желающих научат бачате и кизомбе. А проект "Музыка на крыше" приглашает всех встретить летний закат и потанцевать под открытым небом. В Северном сквере проходит VI московский международный фестиваль "Сады и люди на ВДНХ". Кроме того, в выходные на ВДНХ можно вдвоем прокатиться на лодке или устроить романтический ужин на открытой веранде одного из ресторанов выставки", - заключается в сообщении.