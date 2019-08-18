ТРЦ "Океания" на западе Москвы эвакуирован из-за сработавшей сигнализации

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные проверили торгово-развлекательный центр "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве и не нашли признаков возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло срабатывание пожарной сигнализации. Здание было проверено, возгорание не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ТРЦ был эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Торговый центр в настоящее время работает в штатном режиме.

В новость в 17:36 мск внесены изменения - уточняетя причина эвакуации, добавлены подробности.