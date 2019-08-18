Северный вестибюль станции метро "Борисово" в Москве работает только на вход

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Северный вестибюль станции метро "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии временно работает только на вход. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Борисово" работает только на вход. Для выхода пользуйтесь южным вестибюлем", - говорится в сообщении.

О причинах закрытия станции не сообщается.

17 и 18 августа в Братеевском парке столицы проходит Международный фестиваль пиротехники "Ростех". Ближайшие к парку станции метро: "Борисово", "Алма-Атинская", "Марьино" и "Каширская".