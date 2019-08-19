Свыше 10 млн поездок совершили на электробусах в Москве с момента их запуска

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первые 10 млн поездок совершены в Москве на электробусах за почти полный год их работы на маршрутах - с сентября 2018 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Горожане совершили более 10 млн поездок на электробусах с момента запуска этого вида транспорта на столичных маршрутах. Сейчас им пользуются почти 85 тыс. человек каждый день - это на 15 тыс. пассажиров больше, чем в июне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время около 200 электробусов работают на 13 городских маршрутах. Ожидается, что к концу года в столице будет работать уже 300 электробусов. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, этот вид транспорта двигается почти бесшумно и не приносит вреда экологии.