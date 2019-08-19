Две полосы Вернадского проспекта в Москве перекрыты после ДТП с автобусом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Автобус и две легковые машины столкнулись на проспекте Вернадского в Москве, в аварии пострадал один человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из-за аварии перекрыты две полосы.

"На пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В результате аварии пострадал пассажир автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение в районе аварии затруднено. "Перекрыты две полосы проспекта", - сказал источник. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.