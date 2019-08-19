В Москве в течение недели прогнозируется теплая и солнечная погода

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Погода на текущей неделе будет теплой и солнечной - в понедельник воздух прогреется до 23-25 градусов, а в среду до 26-28 тепла. Однако не обойдется без дождей, сообщается в понедельник на сайте Гидрометцентра.

"Всего восемь дней в августе имели максимальную температуру выше 20 градусов. Один из них - минувшее воскресенье, и есть хорошие шансы, что новая неделя сумеет еще увеличить это число", - говорится на сайте.

В понедельник столичный регион окажется в полосе повышенного атмосферного давления. При несильном юго-западном ветре в Москве будет около 23-25 градусов тепла, по области - 20-25 градусов, в Подмосковье местами может пройти небольшой дождь, не исключен он и днем во вторник. "В Москве - 23-25 градусов, по области - 20-25 градусов", - говорится в сообщении.

В среду синоптики прогнозируют до плюс 26-28 градусов в Москве и 24-29 градусов по области. Постепенно начнет возрастать вероятность небольших дождей, но в четверг будет почти так же тепло. В пятницу и субботу из-за влияния циклона на северо-западе пройдут небольшие дожди, станет немного прохладнее - до 19-24 градусов. "Но и это неплохо для третьей декады августа, значения средней суточной температуры могут превысить климатическую норму на два-три градуса", - сообщили в Гидрометцентре.