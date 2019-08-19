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В МЧС Москвы опровергли данные о столкновении судна с опорой Дорогомиловского моста

Судно было осмотрено с катера поисково-спасательной станции "Фили"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичное управление МЧС опровергло данные об инциденте с судном на Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

"В 15:19 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о стоящем в 7 метрах от берега судне в районе Дорогомиловского моста", - сообщили в главке, отметив, что заявитель беспокоился о плохом самочувствии капитана. "Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что никакого инцидента с судном на акватории реки нет", - сказали в ГУ МЧС.

Судно было осмотрено с катера поисково-спасательной станции "Фили". "По сообщению капитана буксира, он работает по заявке по очистке поверхности воды. Ситуация штатная и помощь не требуется", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что в  районе набережной Тараса Шевченко на западе Москвы произошло столкновение судна с опорой моста.

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