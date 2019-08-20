Музей космонавтики стал самым популярным у московских школьников для бесплатного посещения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московские школьники за первую половину 2019 года чаще всего бесплатно посещали Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Государственный биологический музей им. Тимирязева, сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы.

"Самым популярным музеем в первом полугодии стал Музей космонавтики - в нем учащиеся побывали 36 тыс. 967 раз. Здесь ребята могли познакомиться с историей покорения космоса и биографиями космонавтов, узнать, как они живут и питаются на орбите, а также изучить устройство ракет-носителей и спутников", - говорится в сообщении.

В числе лидеров первого полугодия также оказались Государственный Дарвиновский музей (30 тыс. 877 посещений) и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (17 тыс. 545 посещений).

Школьники могут бесплатно посетить 91 музейную площадку, предъявив карту москвича или карту "Москвенок".

"Благодаря городской программе "Музеи - детям" школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Чаще всего ребята ходят на выставки во время учебного года, но и летом тоже не упускают возможность зайти в музей. За первые шесть месяцев этого года они побывали в музеях и выставочных залах почти 295 тыс. раз", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.