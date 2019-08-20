Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 02:40 мск в понедельник от гражданина поступило сообщение о том, что неизвестный из иномарки в Октябрьском тоннеле произвел стрельбу из предмета, внешне схожего с оружием", - сообщили в ведомстве.

На место по вызову прибыли полицейские, но задержать никого не удалось. "В настоящее время проводится проверка с целью установления орудия стрельбы и задержания подозреваемых", - добавили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, стрельба велась неизвестными в тоннеле, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова. "Стреляли из тонированного Cadillac. После визуального осмотра следов стрельбы не обнаружено", - сказал он. По его словам, подобный автомат продается в магазинах без разрешения и не является стрелковым оружием.