Фейерверки в День города запустят с 30 площадок Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут увидеть праздничные фейерверки вечером 7 сентября в День города на 30 площадках в городе и парках. Об этом говорится в материалах правительства столицы во вторник.

"Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта", - сообщили в правительстве столицы.

Также салют можно будет посмотреть с Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных, где фейерверк будут запускать с барж.

День города в Москве будут праздновать 7 и 8 сентября. Центральная тема праздника этого года - 80-летие ВДНХ.