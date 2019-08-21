Комфортная летняя погода установится в Москве с 22 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Теплая августовская погода с температурой не выше плюс 25 градусов придет в Москву 22 августа на смену жаре. Об этом ТАСС в среду сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня последний жаркий день, когда температура будет выше нормы на пять градусов. А дальше начинается погода, которую я бы назвал комфортной, когда температура будет выше нормы на два-четыре градуса. 22 августа - 23-25 градусов [тепла], 23, 24 и 25 августа - от [плюс] 21 до 23, при этом 22-го возможны небольшие осадки", - сказал он.

23 и 24 августа в столице без осадков, 25-го возможен кратковременный дождь, отметил Вильфанд.

"Здесь больше подходит слово "понижение" температуры, а не "похолодание", потому что температура все равно будет немного выше нормы", - добавил он.

При этом если в начале недели ночи в столице были теплыми, около 15-17 градусов, то с 23 августа ночные температуры опустятся до 10-12 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.