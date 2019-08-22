День Высшей школы экономики пройдет в парке Горького в Москве 5 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лекции от профессоров Высшей школы экономики, площадка с новыми технологическими разработками и забег ждут посетителей парка Горького в Москве в День Вышки 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"В парке Горького в восьмой раз состоится общегородской праздник День Вышки, организованный Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики". В этом году он проводится под девизом "Бесконечность - не предел". В этот день главный парк столицы с 14:00 до 20:00 превратится в огромный университетский кампус", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в парке в этот день соберутся студенты и преподаватели университета, известные ученые и общественные деятели, представители разных профессий и сфер деятельности, а также жители и гости Москвы. В 14:00 начнутся лекции от профессоров ВШЭ, в частности, старший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории медиевистических исследований Олег Воскобойников прочтет лекцию "Средневековье без страданий", а первый проректор ВШЭ Вадим Радаев расскажет, чем отличаются поколения.

Кроме того, в парке будет работать площадка "Наука и технологии", где будут представлены различные опыты, оптические иллюзии, нейрокомпьютерные интерфейсы и другие технологические разработки студентов, которые можно будет протестировать. Например, Институт когнитивных нейронаук пригласит принять участие в визуальных экспериментах с ай-трекером - устройством, с помощью которого определяются координаты взгляда.

На Пушкинской набережной в 14:00 стартует забег на 5 км "Пульс Вышки" по Пушкинской и Андреевской набережным - от Зеленого театра до Лужнецкого моста. Кроме того, будут организованы квесты, мастер-классы, показ мод, спортивные состязания, парад национальностей "Весь мир в одной Вышке" и другое.