Власти Москвы проведут конкурс пятиминутных видео о безопасности на дорогах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Конкурс видеоуроков о правилах дорожного движения "Вместе за безопасность на дорогах" пройдет в Москве с 1 сентября по 31 декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам после заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы первые в РФ подумали о создании такого конкурса, когда жители и Москвы и других регионов РФ смогут участвовать. Это создание 5-минутных роликов, которые можно демонстрировать на YouTube, их цель - рассказать о правилах безопасного поведения в транспорте, будут установлены денежные гранты со стороны правительства Москвы, победители в восьми номинациях получат по 500 тыс. рублей", - сказал он.

Он уточнил, что все работы в декабре 2019 года будут опубликованы на Едином транспортном портале, а ролики победителей появятся в официальных сетях правительства Москвы, на экранах в метро. Создать видеоурок можно будет в восьми номинациях, среди которых "Правила перехода дороги", "Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате", "Использование ремней безопасности и детских кресел", "Правила перевозки детей в машине" и другие. В жюри войдут эксперты из столичного департамента транспорта, департамента образования, Центра организации дорожного движения, Общественной палаты Москвы, организации "Движение без опасности", а также известные блогеры и общественные деятели.

Лучшие работы будут доступны на сайте Московской электронной школы.