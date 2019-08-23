Власти Москвы усовершенствовали сервис получения услуг для застройщиков на портале mos.ru

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы улучшили функционал сервисов по получению услуг для строительных организаций на портале мэра. Одновременно с запуском нового функционала обновили "кабинет юридического лица", обеспечив возможность работы с заявкой застройщиков нескольких сотрудников, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Улучшен функционал сервисов по получению услуг сетевых организаций на портале мэра на основании полученных от застройщиков пожеланий в отношении его работы. Модернизация проводится совместно со столичным департаментом информационных технологий. Одновременно с запуском нового функционала был обновлен "кабинет юридического лица": теперь он обеспечивает работу с поданной заявкой нескольких сотрудников одной организации (просмотр заявки, направление недостающих документов, отзыв заявки и так далее)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в рамках нового функционала стало возможным выгружать проекты договоров о подключении и акта о технологическом присоединении, подписанные со стороны сетевиков. Также для проектов, строящихся по нескольким очередям ввода на одном участке, исключена необходимость повторной подачи заявок на заключение договора о подключении к системам теплоснабжения. Раньше каждый этап требовал новой заявки. 19 сентября новый функционал сервисов на портале mos.ru будет продемонстрирован на обучающем семинаре на площадке АО "ОЭК".

"За семь с небольшим месяцев c момента запуска нового сервиса, который позволяет получить в электронном виде услуги РСО по подключению объектов к различным видам ресурсов, в том числе в рамках единой заявки, через mos.ru уже подано более 4,7 тыс. заявок. Это говорит о востребованности онлайн формата", - приводятся в сообщении слова Левкина.