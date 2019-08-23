Зону отдыха с тремя бассейнами оборудуют на набережной Северного речного вокзала в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Зона отдыха на 200 человек с тремя понтонными бассейнами появится на набережной Северного речного вокзала. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

"Зону отдыха вместимостью почти 200 человек с тремя понтонными бассейнами с подогревом и кафе оборудуют на набережной Северного речного вокзала, реставрация которого идет в Москве. Пространство оборудуют в рамках проекта реконструкции набережной, причалов и площади у основного здания Северного речного вокзала", - сказал Поляков.

Он добавил, что согласно проекту, который разработал "Мостранспроект", все три бассейна будут оснащены подогревом, над частью детского проектировщики предусмотрели светозащитный навес. Зона отдыха будет расположена в южной части набережной. Помимо бассейнов, там откроют кафе и обустроят танцевальную площадку с диджейским пультом.

"Около бассейнов также построят павильон для посетителей со всеми удобствами: душевыми кабинами, раздевалками с сейфовыми ячейками, санузлами, зоной выдачи полотенец и кассовым блоком. Кроме того, прямо у воды будет оборудована спасательная станция", - сказал Поляков.

Он уточнил, что в целом территория набережной у вокзала, а также площадь у основного здания будут выполнены в едином стиле.

"Основная тема концепции реставрации - река. В оформлении объектов используют натуральные материалы и цвета - белый, серый и бежевый. В летнее время остекление павильонов будет складываться в гармошку, образуя общее пространство", - сказал Поляков.