Сады "Цветочного джема" могут появиться у хосписов и домов престарелых в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оргкомитет фестиваля "Цветочный джем" соберет предложения жителей и экспертов о социальных учреждениях в Москве, на территории которых можно было бы разместить конкурсные сады в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции руководитель оргкомитета фестиваля Маргарита Кондратьева.

"Уже сейчас принимаем идеи от профессионального сообщества и москвичей на тему того, какие социальные учреждения готовы были бы принять наши сады. Это могут быть не только больницы и интернаты, как в этом году, но и хосписы, дома престарелых. Принимаем любые идеи, на Facebook открыта "заявочная компания", - сказала она.

Новая номинация "Ландшафтный проект для социальных территорий", помимо трех профессиональных номинаций (большие, средние и малые выставочные сады), появилась на фестивале в 2019 году. В ней участвуют шесть садов площадью от 50 до 100 кв. м, которые высадили на территориях школ, интернатов, больниц. Проекты не ограничиваются эстетической и экологической функцией, но являются также "терапевтическими", сенсорными садами - творческими игровыми пространствами.

Кондратьева добавила, что эта номинация в 2020 году будет обязательно сохранена, также, возможно, появятся и другие новые номинации - они будут объявлены в октябре. Прием заявок на участие в конкурсе откроется 1 ноября.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".