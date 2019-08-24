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Гости "Ретрофеста" в парке "Сокольники" увидят 300 моделей старинных автомобилей

Экспонаты для мероприятия привезут владельцы автомобилей из Подмосковья и центральной России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жители и гости Москвы увидят 300 моделей отечественных и зарубежных старинных автомобилей на фестивале "Ретрофест" в столичном парке "Сокольники" 24-25 августа, сообщается на сайте парка.

"24 и 25 августа в старинном московском парке "Сокольники" уже в 11-й раз состоится яркий праздник "Ретрофест". Три сотни автомобилей-олдтаймеров расположатся на большом круге и прилегающих к нему аллеях: роскошные "Бьюики" и "Паккарды", респектабельные "Линкольны" и Mercedes, мощные Land Rover и BMW, культовые "Волги" ГАЗ-21 и ГАЗ-22 всех серий, ностальгические Opel и "Победы", скромные Fiat и Ford, любимые "народные модели" - "Запорожцы" и "Копейки" ранних выпусков. Вход на мероприятие свободный. Время проведения - с 10:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Владельцы экспонатов привезут автомобили из Подмосковья и центральной России. Главным действом фестиваля станут традиционные карнавал-парады по аллеям парка с участием старинных автомобилей, духового оркестра, костюмированных актеров и аниматоров.

Маленькие посетители праздника смогут принять участие в гонках на педальных автомобилях времен СССР. Также малыши сами смогут раскрасить педальный автомобиль. Кроме того, в воскресенье посетителей "Ретрофеста" ожидает выступление группы Moscow Beatballs со шлягерами прошлого века и показ мод 1930-1960-х годов.

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