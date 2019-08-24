Власти Москвы запроектировали три пересадки на перспективные ветки метро с БКЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Три пересадки с Большой кольцевой линии (БКЛ) появятся на проектируемые ветки московского метрополитена. Об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии пассажиры смогут пересесть на перспективную Бирюлевскую линию, "Улица Народного Ополчения" будет пересадочной со станцией проектируемой Рублево-Архангельской ветки, а сделав пересадку на "Улице Новаторов" Большого кольца, можно будет попасть на Коммунарскую линию метро", - процитировали в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Эти пересадки появятся по мере развития новых радиальных веток метро, пояснил он. Всего на БКЛ будет 23 пересадки на другие линии подземки, из них 20 заработают сразу с вводом в эксплуатацию кольца.

В пресс-службе добавили, что на БКЛ также будет четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск", а также 11 пересадок на линии железной дороги.

Большая кольцевая линия - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию. Протяженность ветки составит 70 км, на ней разместится 31 станция, с которых можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД).